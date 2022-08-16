"Если откровенно, то были некоторые исполнители, с которыми мы хотели пролонгировать соглашения, однако они отказались, выбрав другой путь. Думаю, что банально перевесил меркантильный фактор, ведь по финансовым условиям Верес уступает даже нескольким перволиговым командам.

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Что ж, это их выбор, посмотрим, сумеют ли они проявить себя в новых клубах. Поскольку наши финансовые возможности достаточно скромны, то мы не можем позволить себе "звездные" приобретения. Тем не менее, будем надеяться, что все новобранцы, которых мы подписали, помогут нам", – сказал Вирт в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Верес стартует в новом сезоне УПЛ выездным матчем с Черноморцем. Поединок состоится во вторник, 23 августа и начнется в 15:00.

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