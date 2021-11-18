"Если честно, то мне сначала было не совсем понятно, почему Александра Петракова сразу не назначили главным тренером. Зачем эти условности, зачем нужно было ждать последнего отборочного поединка?

Петраков официально утвержден главным тренером сборной Украины

Ведь ни для кого не было секретом, что Петраков настоящий профессионал, сильный мотиватор, что он на своем месте. Желаю ему вместе с подопечными завоевать путевку в финальную часть чемпионата мира в Катаре", – цитирует Вирта Meta-ratings.

Напомним, Петраков во главе национальной команды Украины занял второе место в отборе на ЧМ-2022 и ожидает матчи плей-офф, которые запланированы на март.

Босния и Герцеговина – Украина: плей-офф отбора ЧМ-2022 наш – воскресение старых и рост новых лидеров, загадка Петракова