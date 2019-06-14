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Вирт официально вернулся в Верес

14:00 72 Читати українською
Вирт официально вернулся в Верес
Юрий Вирт / ФК Верес

Верес объявил имя нового главного тренера. Им стал бывший наставник команды Юрий Вирт.

Юрий Вирт снова возглавил Верес. Такое решение было принято, учитывая много различных факторов и вызовов, которые будут стоять в новом сезоне перед командой, говорится в заявлении на клубной странице в Facebook.

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"Я очень рад принять предложение руководства Народного клуба Верес возглавить команду. У меня остались исключительно положительные впечатления от моей предыдущей работы с Вересом. В Ровно замечательные болельщики. Ровно – по-настоящему футбольный город. Убежден, что новая страница нашего сотрудничества с" красно-черными "принесет хороший результат и даст положительные эмоции ровенским болельщикам", – рассказал тренер.

Напомним, Вирт уже работал в Вересе в 2016-2017 гг. и выводил команду в УПЛ. Сезон 2018/19 Верес под руководством Олега Шандрука завершил на 5-й позиции в Группе А Второй лиги.

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