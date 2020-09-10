Верес решил не менять тренерский штаб еще ближайшие два года.

Верес решил продлить контракт с главным тренером Юрием Виртом, информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на два года.

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"Контракт с Юрием Николаевичем подписан, цели определены и прописаны в условиях контракта. Как сказал ранее президент клуба Иван Надеин, задача перед тренерским штабом стоит: выход в УПЛ за два года. Соответственно, под это сформированы и условия контракта", – сказал генеральный директор Вереса Виталий Андрощук.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что Вирт может покинуть Верес.

Сейчас Юрий Вирт со своим тренерским штабом готовит команду к игре с Полесьем. 12 сентября этим матчем "красно-черные" начнут свой сезон в Первой лиге.

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