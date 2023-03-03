"Я понимаю, что у Славы свое видение, у меня свое. Но за результат отвечаю я, поэтому я принимаю решение, какого футболиста брать. Не будет такого, как в других командах, что спортдиректор берет игрока, а тренер его даже не знает.

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Такого точно здесь не будет. Я буду решать, какие футболисты будут в команде – подписывать контракты или не подписывать. История с Гечевым? Да, плюс-минус. Не могу сказать, что я был сильно заинтересован в нем. Он не тот, кто нам был нужен, поэтому и покинул команду. Сегодня все игроки, которые есть – это я решаю. И больше здесь никто не будет решать", – поделился Вирт в программе Трендець.

Напомним, что Шевчук был спортивным директором Вереса, но недавно его перевели на должность вице-президента клуба.

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