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Вирт: Не верю в амбиции Львова попасть в Лигу Европы

11 мая 13:07 49 Читати українською
Вирт: Не верю в амбиции Львова попасть в Лигу Европы
Юрий Вирт / соцсети

Украинский футбольный тренер Юрий Вирт прокомментировал амбиции Львова попасть в еврокубки.

74’ Александр Пихаленок
90+2’ Александр Зубков
 
74’ Александр Пихаленок
90+2’ Александр Зубков

"Мариуполь в этом поединке устроит и ничья, благодаря чему приазовцы обеспечат себе как минимум пятое место и путевку в Лигу Европы.

Вирт: Борьба за чемпионство в УПЛ – простая формальность

Однако не следует забывать, что Мариуполь хочет подняться выше – на четвертое место, чтобы избежать лишнего этапа квалификации еврокубков. А вот в амбиции Львова и их планы на что-то большее я не верю – это фантазии", – цитирует Вирта Команда 1.

Матч 28 тура УПЛ Мариуполь – Львов состоится сегодня, 11 мая, в 14:00 по киевскому времени.

Мариуполь – Львов: анонс матча УПЛ

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Мариуполь Мариуполь Львов Львов Юрий Вирт Юрий Вирт Мариуполь - Львов
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