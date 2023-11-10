Юрий Вирт, в свое время выступавший за Шахтер, назвал самых слабых бразильцев, игравших за "горняков".

"Были такие два бразильских футболиста - Бруно Ренан и Леонардо. С ними Шахтер точно не угадал. Ренана мы, вратари, обыгрывали в теннисбол на тренировках, так что это за бразилец? А Леонардо почти не был в команде, он приезжал на сборы, тренировался , а затем сразу ехал в аренду", – цитирует Вирта Украинский футбол

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Бруно Ренан провел в составе Шахтера две игры в официальных поединках, но результативными действиями не отличился. Также бразилец недолго защищал цвета луганской Зари.

Вирт в составе Шахтера трижды становился чемпионом Украины и трижды завоевывал национальный кубок.

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