"Совместно с руководством нашего клуба мы решили собрать ребят 4 июля. Мы проведем три сбора в Ровно. Запланировали провести 6 контрольных матчей. В ближайшее время у 13 наших игроков заканчиваются контракты с Вересом.

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Мы общаемся с футболистами и надеемся, что большинство из них пролонгирует соглашения. 8 футболистов, думаю, останутся у нас. Только 2 человека у нас под вопросом. В течение недели этот вопрос мы будем пытаться решить.

Что касается нового футбольного чемпионата, то он, по моим данным, должен стартовать 20 августа. Полтора месяца для подготовки должно хватить нам. Первый сбор будет продолжаться 10 дней, он направлен на восстановление физических кондиций. Второй и третий будут игровыми. Товарищеские матчи мы хотим проводить во Львове и Киеве", – цитирует Вирта SportArena .

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