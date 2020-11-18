Вирт может получить дисквалификацию до конца года
Главный тренер Вереса Юрий Вирт рискует не присутствовать на скамейке запасных во время матчей своей команды до конца 2020 года.
Наставник был дисквалифицирован на 2 поединка в матче 12-го тура Первой лиги против Альянса за то, что выбежал на поле.
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Как сообщает metaratings, Вирт в следующем матче неоднократно появлялся в технической зоне, что было зафиксировано в рапорте наблюдателя арбитража от УАФ. Таким образом, наставник рискует получить дисквалификацию еще на несколько поединков.
Отметим, что Верес под руководством Вирта имеет в активе 21 очко и занимает 4 место в турнирной таблице.
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