Главный тренер Вереса Юрий Вирт рискует не присутствовать на скамейке запасных во время матчей своей команды до конца 2020 года.

Наставник был дисквалифицирован на 2 поединка в матче 12-го тура Первой лиги против Альянса за то, что выбежал на поле.

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Как сообщает metaratings, Вирт в следующем матче неоднократно появлялся в технической зоне, что было зафиксировано в рапорте наблюдателя арбитража от УАФ. Таким образом, наставник рискует получить дисквалификацию еще на несколько поединков.

Отметим, что Верес под руководством Вирта имеет в активе 21 очко и занимает 4 место в турнирной таблице.

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