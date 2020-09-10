Клуб из Ровно может остаться без своего наставника.

Верес может прекратить сотрудничество с главным тренером Юрием Виртом, сообщает FootBoom со ссылкой на собственные источники.

Верес уничтожил Днепр Черкассы и пробился в следующий раунд Кубка Украины

Пока причины такого решения неизвестны. Отметим, что во вторник Верес разгромно победил черкасский Днепр (5:0) и прошел в следующую стадию Кубка Украины.

Напомним, Вирт работал в Вересе в 2016-2017 годах и выводил команду в УПЛ. В июне 2019 он снова вернулся в ровенский клуб и сумел пробиться в Первую лигу. Ближайший поединок Вереса состоится в субботу, 12 сентября, против Полесья на выезде.

"Ми прекрасно знали про підкилимні ігри проти Інгульця": вихід в УПЛ, слова Кучука і допомога від Динамо та Шахтаря"