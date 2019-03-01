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Вирт: Мораес и Швед смогут забить более 20 голов в УПЛ

15:52 31 Читати українською
Вирт: Мораес и Швед смогут забить более 20 голов в УПЛ
Марьян Швед в борьбе с Беньямином Вербичем / ФК Динамо

Экс-голкипер Шахтера Юрий Вирт считает, что вингер Карпат Марьян Швед и форвард Шахтера Жуниор Мораес будут главными конкурентами в гонке бомбардиров.

"Сможет ли Швед догнать Мораеса в гонке бомбардиров? Если Карпаты будут во второй шестерке, где соперники слабее, тогда это реально. Но мы знаем, что Шахтер создает много голевых моментов, у них атака сильнее, поэтому догнать Мораеса все равно будет сложно.

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Все будет зависеть от процента реализации голевых моментов. А так я думаю Марьяну под силу. Если не подведет реализация, то Мораес и Швед смогут забить более 20 голов в чемпионате", – передает слова Вирта Terrikon.

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Шахтер Шахтер Жуниор Мораес Жуниор Мораес Марьян Швед Марьян Швед Карпаты Карпаты Юрий Вирт Юрий Вирт
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