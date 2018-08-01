Вирт: Матчи Динамо с Шахтером перестали быть чем-то особенным

Экс-наставник Вереса Юрий Вирт поделился ожиданиями от украинского Классического.

"Это, безусловно, привлекательный матч тура, но топ-событием его уже вряд ли можно назвать.

Что я имею в виду? Слишком часто в последнее время встречались лидеры УПЛ – это, по-моему, шестая игра за 3-4 прошедших месяца.

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Жду от поединка Динамо с Шахтером такого же футбола, как и в Суперкубке. Думаю, психологическое состояние "горняков" перед встречей с динамовцами не самое лучшее. Мне кажется, Шахтеру важно забить первым и посмотреть, что будет делать Динамо", – цитирует Вирта издание footboom.

Напомним, матч 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится 3 августа, начало в 19:00.

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