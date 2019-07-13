Вирт: Каштру знает, что делает

Бывший голкипер Шахтера Юрий Вирт прокомментировал работу главного тренера Луиша Каштру.

"Понятно, что у нового тренера будет и новая схема. Мне вспоминается приход в Шахтер Паулу Фонсеки, который также с ходу внес изменения в игру команды, проигравшей в итоге квалификацию Лиги чемпионов.

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Однако Каштру знает, что делает. Эффективность его работы покажут результаты. Мне самому интересно увидеть Шахтер в деле.

Радует, что Каштру доверяет молодым, и ребята подтверждают выданные авансы. Сейчас все действительно зависит от них самих. Сикан радует вдвойне. Заметно, что у него есть уверенность. Это очень важно.

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Пишут, что Кайоде может уйти... Думаю, тренерский штаб горняков в предстоящем сезоне будет рассчитывать на пару нападающих Мораес-Сикан", – цитирует Вирта Команда 1.