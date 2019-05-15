Вирт: Ингулец сможет попортить нервы Шахтеру

Бывший голкипер Шахтера Юрий Вирт поделился ожиданиями относительно финального матча Кубка Украины между донецкой командой и Ингульцом.

"Шахтер – это гранд, понятно, что Ингульцу будет трудно. Все будет зависеть от первых 15-20 минут матча. Главное в этот отрезок времени не пропустить гол, и тогда можно будет приобрести психологической уверенности. Тогда Шахтер будет спешить, возможно, не все будет выходить, и появится небольшой шанс.

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К тому же, фарт и невероятная самоотдача – залог достойной игры. Но "горняки" не выйдут расслабленными, чтобы дело не доводить до последних минут.

Мое мнение: Шахтер победит. Команда по классу сильно превосходит все клубы УПЛ и к будущему финалу подойдет со всей серьезностью. Но попортить нервы Ингулец сможет", – цитирует Вирта UA-Футбол.

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