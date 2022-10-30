"Много эмоций было после той игры (поражение от Металлиста (1:2) в матче 6-го тура, – прим.). Но они должны быть. Эмоции, страсть на футбольном поле – это самое главное. Даже то, что в раздевалке происходит...

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Зашли, кто-то там потолкался, кто-то друг другу "нашвырял". Оно должно так быть. Когда ни у кого нет претензий, это совсем не футбол.

Есть пример, когда я был в Шахтере. Если не ошибаюсь, Володя Езерский за горло взял одного футболиста, болтал им. Луческу сказал: "Все правильно, я давно этого ждал". Мы три месяца ходили там... И это должно быть.

Видели, как Барселона играла с Интером? Оба тренера, наверное, пробежали столько же, сколько и футболисты. Как радовался Интер, когда все побежали, запасные, врачи, массажисты. Это эмоции, которые нужны", – сказал Вирт в эфире Трендец.

Напомним, после 9-ти туров Верес в турнирной таблице УПЛ идет пятым, имея в своем активе 14 очков.

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