Вирт: Без "левого" пенальти Шахтер бы проиграл 0:5, легче никому бы не стало

Бывший голкипер Шахтера, а ныне тренер Руха Юрий Вирт поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:6).

"Пенальти надломил Шахтер? Ничего этот 11-метровый не надломил. Дело вовсе не в арбитре матча. Да, ошибка рефери была, но следует учесть, что на поле в этот вечер вышли две разные по классу команды. Без левого пенальти Шахтер проиграл бы с счетом 0:5. Нам стало бы легче от этого?

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Марлос? На игру его выход никак бы не повлиял. Посмотрите, какая ротация была в Манчестер Сити, но это совсем не ослабило команду Гвардиолы. Следует признать, что Шахтер провел один из самых слабых матчей за последнее время.

Главная причина поражения – уровень футболистов. В плохой форме сейчас находится почти вся защитная линия Шахтера. Особенно плохо выглядит Ракицкий, Кривцов и Матвиенко. Кроме того, очень много обрезок "горняки" допустили в центре поля. Манчестер Сити классно воспользовался подарками", – цитирует Вирта издание footboom.

Напомним, после поражения от "горожан" Шахтер находится на последней строчке турнирной таблицы в своей группе ЛЧ, имея в активе всего 2 очка.

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