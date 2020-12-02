"Все, мы завершили сезон. Сегодня будет все. И банкет, и поздравления. Футболисты заслужили. У нас был хороший год. Мы вышли в Первую лигу и сейчас находимся среди лидеров. И сегодня мы поставили такую жирную точку в этом сезоне. Я считаю , что сегодня мы показали очень хорошую игру и по многим компонентам переиграли Мариуполь. Мы создали больше моментов, мы лучше были заряжены на борьбу. Если мы на каждую игру будем выходить с таким настроением, то все у нас будет хорошо.

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Премиальные? Да, они были. Очень большие. Наверное, рекордные для этого этапа Кубка Украины. Это мотивирует ребят. Хорошо, что у нас есть такие руководители, которые поддерживают команду. За хорошую игру ребята должны получать хорошие премиальные. Премиальные, жажда победы и желание играть в футбол – все это сыграло свою роль. Перед игрой футболистам показали видео – их семьи пожелали команде удачи. После таких слов мне сложно было что-то добавить. Это очень сильно мотивировало. Сегодня все хотели выиграть. Играли против команды Премьер-лиги. При этом у Мариуполя вышел основной состав. Это дополнительно мотивировало. Мы полностью их переиграли. И в желании, и в борьбе. Единственное, подвела реализация. Мы заслуженно выиграли.

Поле? Да, оно было тяжелым. Таким же оно было и в нашем матче с Оболонью. Мы где-то перестроили нашу игру, поскольку играть в контроль мяча было трудно. Но у нас были агрессия, борьба, желание", – цитирует Вирта официальный сайт Мариуполя.

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