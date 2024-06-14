Вирц забил первый гол на Евро-2024 – видео комбинации сборной Германии
22:33 - Читати українською
Хавбек сборной Германии Флориан Вирц забил первый гол чемпионата Европы.
10’ Флориан Вирц
19’ Джамал Мусиала
Райан Портеус 45’
10’ Флориан Вирц
19’ Джамал Мусиала
45’ Райан Портеус
Сегодня стартовало Евро-2024, в матче-открытии между сборными Германии против Шотландии счет открыл Флориан Вирц.
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После перевода Крооса и убийственной передачи Киммиха Вирц нанес прицельный удар. Мяч влетел в ворота рикошетом от левой стойки, установив счет 1:0.
Напомним, что наша сборная также примет участие в Евро, где встретится с командами Румынии (17.06), Словакии (21.06) и Бельгии (26.06).
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