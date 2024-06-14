Сегодня стартовало Евро-2024, в матче-открытии между сборными Германии против Шотландии счет открыл Флориан Вирц.

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После перевода Крооса и убийственной передачи Киммиха Вирц нанес прицельный удар. Мяч влетел в ворота рикошетом от левой стойки, установив счет 1:0.

Напомним, что наша сборная также примет участие в Евро, где встретится с командами Румынии (17.06), Словакии (21.06) и Бельгии (26.06).

Германия – Шотландия: анонс матча-открытия Евро-2024