– Юрген Клопп сказал, что болельщикам нужно дать вам время на адаптацию в АПЛ. Вам он посоветовал сохранять спокойствие. Как вы справляетесь с этой ситуацией?

– Конечно, я хотел бы забить дебютный гол и набрать за первые матчи больше голевых действий, но мне все равно, что говорят другие.

Я остаюсь спокойным и сосредоточенным. Я знаю, на что я способен. Рано или поздно все пойдет как следует, поэтому я абсолютно спокоен.

Совет Клоппа дельный, но я не хочу постоянно слышать фразу "дайте ему время". Я просто стараюсь каждый раз сыграть лучше, чем в прошлый раз. Иногда бывают периоды, когда все идет так, как тебе хотелось бы. В моей карьере таких периодов до сих пор было не очень много, но я с ними всегда успешно справлялся. Я уверен, что справлюсь и в этот раз", – заявил Флориан Вирц в комментарии Sky Sports Germany.

Напомним, что летом 22-летний немец перебрался в Ливерпуль из Байера за сумму в примерно 125 млн евро. За 7 официальных матчей в составе мерсисайдцев Вирц отметился лишь одной результативной передачей.

