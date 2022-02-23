В Лиге чемпионов он провел всего три сезона и забил четыре гола. На первый взгляд, слишком мало, как для столь мощного нападающего. К тому же, его премьерный гол пришелся на восьмой по счету матч в турнире. Этот матч оказался финалом Лиги чемпионов.

Путь Предрага Миятовича на вершину был довольно непростым. К моменту дебюта в ЛЧ уроженцу черногорской Подгорицы исполнилось 28. В Реал он переходил после трех эффектных сезонов в Валенсии. Два из них нападавший галисийцев завершал в десятке лучших бомбардиров Примеры (в 1996-м вообще закончил гонку голеадоров на второй строчке).

На "Сантьяго Бернабеу" его результативность упала, однако он стал ключевым исполнителем в команде Фабио Капелло (в 1997-м получил второе место в голосовании за "Золотой мяч"). Сравнительно немного югослав забивал и под руководством Юппа Хайнкеса. Однако тренер продолжал поддерживать своего форварда и доверил тому место на острие атаки в финальном матче Лиги чемпионов-1998.

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За два дня до финала у меня было мышечное повреждение, но я надавил на медицинский штаб и настоял на том, чтобы сыграть. Я сказал им, что мне придется их убить, если они меня не восстановят до этого матча, – шутил Миятович, вспоминая решающий матч против Ювентуса.

Битва мадридцев и туринцев напоминала шахматную партию – никто не хотел рисковать. Вплоть до 67-й минуты, когда первый гол в том лигочемпионовском сезоне забил Миятович. Нападающий "сливочных" прервал голевое молчание, которое длилось 7 матчей и более 600 минут. Вместе с тем тот золотой гол в ворота Ювентуса до сих пор остается неоднозначным и скандальным.

Фанаты "старой сеньоры" вполне резонно апеллировали к рефери. Повтор эпизода заставляет усомниться – не находился ли Предраг в офсайде? Если же воспринимать тот мяч Миятовича как юридический факт, то следует отметить – благодаря точному удару балканца Кубок вернулся в Мадрид после 32-летней паузы. Септима, то есть седьмой трофей "сливочных", ознаменовал прерванное проклятие.

Первый матч мадридского Реала, который я видел, это финал Лиги чемпионов против Ювентуса, – вспоминал Карим Бензема, которому на момент того матча исполнилось 10 лет. – Я никогда не забуду гол, который забил Миятович.

В Лиге чемпионов за "галактикос" Предраг отличился еще дважды. Сначала в ворота австрийского Штурма при счете 1:1 (в итоге все завершилось избиением соперника 5:1). А в первом четвертьфинальном поединке с киевским Динамо Миятович восстановил паритет после того, как Шевченко открыл счет на "Сантьяго Бернабеу". Югослав перехитрил Александра Шовковского и поразил ворота после изысканного штрафного удара.

В ответном матче Миятович участия не принимал – Динамо уверенно победило команду Джона Тошака 2:0 и вышло в полуфинал ЛЧ. А вскоре Предраг перебрался во Флоренцию. В составе Фиорентины он провел третий и последний сезон в Лиге чемпионов. На Апеннинах у балканца сменилась роль – Джованни Трапаттони сместил новичка на позицию под нападающим.

Вместе с "фиалками" Миятович выиграл Кубок Италии и провел 7 матчей в сильнейшем клубном турнире Европы. Фиорентина преодолела первый групповой этап, однако не смогла выйти из второй группы. Парадоксально, но последний гол в турнире Предраг забил в ворота Валенсии, команды, с которой фактически началось большое покорение Европы балканцем. Миятович заработал пенальти, сам его реализовал и принес победу Фиорентине 1:0.

Миятович в Фиорентине / фото Фиорентина

После прощания с "фиалками" Предраг провел сезон в Леванте, в то время команде Сегунды, а в 2003 году объявил о завершении карьеры. Дальше Миятовича ждала успешная менеджерская деятельность. В частности, он занимал должность спортивного директора Реала. В 2009 году функционер пережил большое горе – болезнь забрала его 15-летнего сына Андреа.

В настоящее время Миятович отошел от дел футбольных и появляется в прессе как эксперт, преимущественно комментирующий события из жизни Реала. Несмотря ни на что, Предраг Миятович навсегда останется для Мадрида тем, кто вернул главный евротрофей после 32-летнего молчания.