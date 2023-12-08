FAVBET расширяет услуги для своих завсегдатаев и открывает двери для новых клиентов.

После небольшого перерыва VIP-казино Billionaire возобновляет свою работу. Игорное заведение, которое входит в группу компаний FAVBET, откроет свои двери 8 декабря 2023 года.

В приложениях FAVBET теперь можно скрывать баланс

Напомним, VIP-казино Billionaire – это эксклюзивный сервис и роскошная атмосфера, присущие лучшим игорным домам Европы. Чтобы насладиться ответственной игрой и комфортным пребыванием, гостям доступны 2 игровых зала, 3 персональные комнаты, 50 игровых автоматов, рулетка, блэкджек, покер и современные слот-машины. И самое главное – индивидуальный подход к каждому игроку.

VIP-казино Billionaire расположено в самом сердце Киева в отеле премиум-класса InterСontinental Kyiv. Здесь все призвано удовлетворить запросы самых требовательных гостей, которые привыкли получать высочайший уровень услуг и комфорта. И конечно, здесь позаботились об изысканной кухне и уникальной барной карте. Познакомьтесь с миром изысканной игры с VIP-казино Billionaire.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино от 20.11.2023 года, выдана ООО "ФАВБЕТ ВИП КАЗИНО" на основании Решения Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей от 18.09.2023 № 276.

Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.