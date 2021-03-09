УЕФА завершил расследование инцидента с привкусом расизма в сорванном матче группового этапа Лиги чемпионов между французским Пари Сен-Жермен и турецким Башакшехиром. Под подозрением была румынская бригада арбитров.

Союз европейских ассоциаций дисквалифицировал судью Себастьяна Колтеску, невольно спровоцировавшего расистский скандал, до конца сезона. Об этом сообщает Reuters.

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Арбитр, который исполнял функции резервного, в разговоре с главным рефери назвал ассистента наставника Башакшехира Пьера Вебо negru ("черным" на румынском – Футбол 24). Специалист расценил это прилагательное расистским и начал протестовать. В конце концов, в конфликт оказались втянутыми игроки, тренеры и персонал обеих команд. Они ушли в раздевалку и отказались возвращаться на поле.

Позже выяснилось, что Вебо и другие члены штаба Башакшехира тоже словесно оскорбляли арбитров. Матч доиграли на следующий день с другой судейской бригадой.

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