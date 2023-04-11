Майкл Солсбери не получил назначения на матчи 31 тура АПЛ после своей результативной ошибки.

Солсбери был видеоарбитром (VAR), который не вмешался и не посоветовал главному арбитру назначить в пользу Брайтона пенальти во втором тайме матча с Тоттенхэмом. Пьер-Эмиль Хёйбьерг грубо подкатился под Митому в собственной штрафной и явно нарушил правила. В итоге "чайки" уступили со счётом 1:2.

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Судейская коллегия PGMOL признала ошибку и извинилась перед клубом Роберто Де Дзерби. В качестве меры наказания Майкл Солсбери не получил назначения на матчи 31 тура чемпионата Англии, информирует ВВС.

Главный арбитр матча Тоттенхэм – Брайтон Стюарт Аттвелл был признан невиновным в том, что решил не назначать пенальти в ворота "шпор", и получил назначение на матч 31 тура АПЛ. Он будет VAR во время матча Вулверхэмптон – Брентфорд.

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