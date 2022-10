Композиция Freed From Desire в исполнении Gala может сменить многолетнюю I Feel Good Джеймса Брауна.

Перед домашним матчем с Байером в 12-м туре Бундеслиги (2:0) диджей на стадионе в Лейпциге включил песню Freed From Desire в исполнении Gala. Фанаты подхватили мотив и спели: "Rasenballsport mein Verein" – "Лейпциг – мой любимый клуб".

Эту песню в Лейпциг завезли болельщики Селтика, которые приезжали поддержать свою команду в очном матче с РБ в рамках Лиги чемпионов. Композиция Freed From Desire известна тем, что фанаты сборной Северной Ирландии перепели её с изменением текста, превратив одну из строчек на "Will Grigg's on fire".

Как информирует сайт RB Live, игрокам РБ Лейпциг понравился мотив, когда они находились в подтрибунном помещении. И теперь футболисты команды во главе с капитаном Вилли Орбаном хотят, чтобы именно эта песня играла на стадионе после голов РБ Лейпциг в ворота соперников.

Сейчас РБ Лейпциг отмечает каждый забитый гол на домашнем стадионе песней Джеймса Брауна I Feel Good.

