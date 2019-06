Винкс: Я очень горжусь всеми, кто был частью Тоттенхэма прошлой ночью

Полузащитник Тоттенхэма Гарри Винкс прокомментировал поражение от Ливерпуля в финале Лиги чемпионов.

"Я очень горжусь всеми, кто был частью Тоттенхэма прошлой ночью. Я всегда мечтал сыграть в финале Лиги чемпионов. Это была не наша ночь, но мы показали, насколько далеко можно зайти.

На основе нынешних достижений мы продолжим свое развитие и в следующем сезоне. Спасибо за вашу поддержку", – написал Гарри Винкс на своей странице в Twitter.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Ливерпуль победил Тоттенхэм со счетом 2:0. На второй минуте Салах реализовал пенальти, а на 87-й Ориджи поставил точку в матче.

