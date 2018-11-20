Винисус: Я сам попросил, чтобы мне дали возможность играть за вторую команду Реала

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор доволен началом карьеры в "королевском клубе".

"Такой старт карьеры в Реале не могли представить ни я, ни моя семья. Все знали, что в первый год я буду адаптироваться в клубе, но мне удалось с этим справиться.

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Когда меня не вызвали в первую команду, то я думал, что продолжу играть за Кастилью (вторая команда Реала. – прим. Футбол 24). Я сам попросил, чтобы мне дали возможность играть за вторую команду, чтобы продолжать адаптацию.

Я быстро адаптировался благодаря Каземиро и Марсело. Сейчас я получаю больше игрового времени в первой команде. Я доволен стартом в Реале, я создаю моменты для команды. Хочу продолжать прогрессировать, но не теряя при этом своих характеристик", – сказал Винисиус в эфире SporTV.

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