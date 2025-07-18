Винисиус Жуниор стал главной трансферной целью Саудовской Аравии. Как сообщает talkSPORT, руководство лиги готовит рекордное в истории футбола предложение в размере около 350 миллионов евро, чтобы переманить бразильца из Реала в чемпионат Саудовской Аравии.

Винисиус не переживает из-за поражений Реала и не хочет подписывать новый контракт с командой

Главным претендентом на бразильца является Аль-Ахли – клуб, который контролируется государственным инвестфондом PIF и, по кулуарным договоренностям, должен получить следующую мегазвезду после переходов Роналду, Бензема и Неймара в другие клубы фонда. Параллельно Винисиусу предложили пятилетний контракт с общим доходом около 1 миллиарда евро, включая бонусы.

Несмотря на огромный интерес, сам Винисиус неоднократно подчеркивал, что хочет остаться в Мадриде, а переговоры с Реалом о новом контракте продолжаются. Текущее соглашение действует до 2027 года, и ни одна из сторон не демонстрирует спешки. В то же время именно отсутствие финализированной договоренности вдохновляет саудовских функционеров, которые продолжают следить за ситуацией уже более года.

Напомним, Реал подписал Винисиуса в 2017 году, когда ему было 16 – за 44 миллиона евро, что на тот момент было вторым по размеру трансфером из бразильских клубов после перехода Неймара.

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