После победы Реала над Атлетиком в 21 туре Ла Лиги Винисиус полетел в Майами, чтобы посмотреть игру НБА.

Звездный форвард "сливочных" посетил поединок между Майами Хит и Детройт Пистонс (115:112). После окончания игры бразильцу подарили майку Майами Хит с его именем.

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Винисиус проведет уик-энд в США, где отпразднует Рождество со своей семьей, прежде чем вернутся в Мадрид.

Напомним, что следующая игра Реала состоится уже в следующем году – 2 января против Хетафе. В этом сезоне Ла Лиги форвард сыграл в 19 матчах, забил 10 мячей и отдал 4 результативных передачи.

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