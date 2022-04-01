Винисиус Жуниор завершает процедуру получения испанского гражданства, сообщает Marca.

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На международный статус вингера это никак не повлияет, поскольку он уже заигран за сборную Бразилии. Реал получит дополнительного представителя Евросоюза в заявках на чемпионат Испании и еврокубки. Винисиус почти четыре года проживает в Испании, а теперь успешно сдал тесты на знание местного языка, культуры и законодательства.

Реал рассчитывает, что вскоре испанский паспорт получат еще двое бразильцев – Родриго и Эдер Милитао.

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