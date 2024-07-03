Вспыльчивый характер Винисиуса Жуниора в который раз вредит интересам его команд.

Звезда сборной Бразилии заработал одну желтую карточку во втором туре Копа Америка, поэтому в третьем против Колумбии должен был быть особенно осторожным, чтобы не схватить дисквалификацию.

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И что же сделал Винисиус? Увидел перед собой "горчичник" уже на 7-й минуте встречи. 23-летний вингер "селесао" в совершенно ненужной ситуации отмахнулся по лицу Хамеса Родригеса и не оставил выбора судье Хесусу Валенсуэле.

Таким нелепым образом сборная Бразилии потеряла главную звезду, а в 1/4 финала Копы ждет грозный Уругвай. 7 июля Винисиусу придется сидеть в роли зрителя и лишь болеть за партнеров.

Vinicius Jr. picks up his second yellow in the game against Colombia and will miss the quarterfinals.#CopaAmérica2024 #BRACOL pic.twitter.com/PKi4IY5ega — Football_on_X (@Football_on_X) July 3, 2024

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