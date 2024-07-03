Винисиус "забанил" себя на 1/4 Копа Америка против Уругвая – звезда Бразилии заработал глупую желтую уже на 7-й минуте
Вспыльчивый характер Винисиуса Жуниора в который раз вредит интересам его команд.
Звезда сборной Бразилии заработал одну желтую карточку во втором туре Копа Америка, поэтому в третьем против Колумбии должен был быть особенно осторожным, чтобы не схватить дисквалификацию.
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И что же сделал Винисиус? Увидел перед собой "горчичник" уже на 7-й минуте встречи. 23-летний вингер "селесао" в совершенно ненужной ситуации отмахнулся по лицу Хамеса Родригеса и не оставил выбора судье Хесусу Валенсуэле.
Таким нелепым образом сборная Бразилии потеряла главную звезду, а в 1/4 финала Копы ждет грозный Уругвай. 7 июля Винисиусу придется сидеть в роли зрителя и лишь болеть за партнеров.
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