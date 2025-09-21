Вингер Реала Винисиус разозлился из-за замены в матче против Эспаньола (2:0) в пятом туре Ла Лиги

Винисиус приобщился к победе Реала над Эспаньолом (2:0), оформив результативную передачу на Килиана Мбаппе. На 77 минуте Хаби Алонсо решил заменить бразильца.

Marca отмечает, что во время перерыва на употребление воды наставник "сливочных" сообщил Винисиусу о предстоящей замене. Бразилец бросил бутылку и демонстративно поднял руки.

После того как вместо него на 77-й минуте вышел Родриго, Винисиус сразу ушел в раздевалку. Позже он все-таки вернулся на скамейку запасных и смотрел игру с партнерами.

