В 2018 году бизнесмен из Ла-Коруньи зарегистрировал бренд, использовав имя Винисиуса без его разрешения. Сам бразилец за год до этого создал собственный бренд Vinicius Jr.

Бизнесмен утверждал, что когда он подавал заявку на регистрацию, Винисиус не был известен, поэтому не было риска, что потребители будут ассоциировать продукт с игроком. Вингер дебютировал за основную команду Реал за два месяца до регистрации торговой марки.

Как сообщает Diario Sport, коммерческий суд Ла-Коруньи и провинциальный суд полностью удовлетворили иск, поданный стороной игрока, и поручили испанскому ведомству по патентам и товарным знакам аннулировать регистрацию бренда. Бизнесмен обязан оплатить судебные издержки футболиста.

Ранее ответчик заявлял, что название бренда уходит корнями во времена Римской империи и истории его собственной семьи, но суд отклонил эти аргументы в 2023 году.

