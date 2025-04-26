Сегодня, 26 апреля, "кулес" и "сливочные" сыграют в финале Кубка Короля. Матч состоится в Севилье. Фанаты Барселоны, прогуливаясь по городу, выкрикивали позорные кричалки относительно Винисиуса.

"Реал боится пощечины и разгрома": победитель ЛЧ объяснил, почему Мадрид напал на арбитров перед финалом Кубка против Барсы

Болельщики пели: "Винисиус, умри" и "Пляжный мяч". Последняя кричалка отсылает ко второму месту бразильца в голосовании за "Золотой мяч" в прошлом году и его словам в адрес Гави после поражения от "кулес" в октябре. Тогда Винисиус заявил, что выиграет награду от France Football, но в голосовании его опередил Родри из Манчестер Сити.

Напомним, матч между Реалом и Барселоной начнется в 23:00 по киевскому времени.

Барселона – Реал Мадрид: анонс фіналу Кубка Іспанії

️ “Vinicius D*e, Vinicius Di*” chants by Barcelona fans in Sevilla.



@carrusel pic.twitter.com/Whd3gVm4jZ — Madrid Zone (@theMadridZone) April 26, 2025