"Винисиус, умри": фанаты Барселоны пели оскорбительные песни в адрес звезды Реала и вспомнили фиаско с "Золотым мячом"
Болельщики Барселоны оскорбляли вингера Реала Винисиуса перед финалом Кубка Испании.
Сегодня, 26 апреля, "кулес" и "сливочные" сыграют в финале Кубка Короля. Матч состоится в Севилье. Фанаты Барселоны, прогуливаясь по городу, выкрикивали позорные кричалки относительно Винисиуса.
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Болельщики пели: "Винисиус, умри" и "Пляжный мяч". Последняя кричалка отсылает ко второму месту бразильца в голосовании за "Золотой мяч" в прошлом году и его словам в адрес Гави после поражения от "кулес" в октябре. Тогда Винисиус заявил, что выиграет награду от France Football, но в голосовании его опередил Родри из Манчестер Сити.
Напомним, матч между Реалом и Барселоной начнется в 23:00 по киевскому времени.