Реал обыграл Овьедо (3:0) в матче 2-го тура Ла Лиги. Бразильский форвард "бланкос" Винисиус Жуниор появился на поле на 63-й минуте, после чего забил гол и отдал результативный пас. Несмотря на это, он остался разочарован тем, что не сыграл с первых минут.

Мбаппе заставил замолчать Винисиуса – шоу бразильца с голом, ассистом и скандальной реакцией на фанов

Как информирует The Athletic, ссылаясь на окружение игрока, Винисиус не ожидал, что начнет эту игру не в стартовом составе. Главный тренер команды Хаби Алонсо не говорил с футболистом об этом перед матчем.

Во время этой встречи болельщики Овьедо оскорбляли Винисиуса, в связи с чем он бурно праздновал свой гол. Килиану Мбаппе пришлось даже закрывать бразильцу рот, чтобы он не наговорил лишнего.

Реал в тяжелом матче разгромил Овьедо – Мбаппе оформил дубль, Винисиус добил новичка со скамейки запасных