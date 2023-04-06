"Конфликт с Винисиусом? Я всегда стараюсь уважать всех своих соперников. Но я немного рассердился, увидев, как Винисиус так много говорит со своими товарищами по команде. Если он посвятит себя только игре в футбол, он станет лучшим игроком.

Айнтрахт поиздевался над Барселоной после унизительного поражения от Реала в Кубке Короля.

Мы расстроены, потому что проиграли нашему извечному сопернику, и это тяжело. Нам хотелось выиграть еще один титул. Во втором тайме мы очень сдали после второго гола. Первый тайм был отличным, но соперник забил нам после контратаки. Теперь нужно взять себя в руки и сконцентрироваться на чемпионате", – рассказал защитник в интервью Marca.

Во время матча Кубка Испании между Барселоной и Реалом (0:4) бразилец регулярно вступал в конфликты с соперниками, в том числе с Араухо в конце игры.

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