Во время пребывания в стане Фламенго Винисиус Жуниор мог перейти в каталонский клуб.

Футбольный агент Андре Кюри в интервью Diario AS вспомнил эпизод, когда Винисиус Жуниор мог оказаться не в Реале, а в стане их заклятых врагов из Барселоны.

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"Мы встречались с Винисиусом и его представителями. Игрок приехал в Барселону и все было готово к подписанию контракта, но произошли некоторые не очень прозрачные махинации, поэтому семья Винисиуса передумала. Ничего страшного, такое случается в футболе", – заявил Андре Кюри.

Добавим, что в текущем сезоне Винисиус забил 20 голов и отдал 14 результативных передач в 46 поединках за мадридский Реал во всех турнирах. В королевский клуб игрок перешел в 2018 году из Фламенго за 45 миллионов евро.

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