В четверг, 1 февраля, перед игрой 20-го тура Ла Лиги с Хетафе Винисиус был вынужден услышать в свой адрес много расистских звуков и скандирований. Как информирует Football España, перед игрой с Реалом фанаты Хетафе оскорбляли бразильца, имитируя обезьяньи крики и прямо выкрикивая фразу: "Винисиус – обезьяна".

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Это далеко не первый раз, когда Винисиус сталкивается с проявлениями расизма в свой адрес. Последний громкий скандал с его участием произошёл в прошлом сезоне в Валенсии – болельщики местной команды оскорбляли его аналогичным образом непосредственно во время матча.

Реал ответил Хетафе на поле – команда Карло Анчелотти победила своего соперника со счётом 2:0, а сам Винисиус оформил голевой пас на Хоселу.