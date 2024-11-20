Предки Винисиуса походят из племени Тикар, одного из крупнейших в Камеруне. Как информирует AS, Винисиус прошёл тест на ДНК по собственной инициативе. Результаты теста поступили к форварду перед отборочным матчем к ЧМ-2026 против Уругвая (1:1). Винисиус удивился, но это было приятное удивление.

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Согласно оценкам, 85% афро-бразильского населения имеют африканские корни. Это связано со временем колонизации и рабства со стороны Португалии, которая имела множество поселений на африканском побережье и активно занималась работорговлей. Многие представители племени Тикар были перемещены в Америку для принудительных работ.

В Камеруне насчитывается почти 300 различных племён.

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