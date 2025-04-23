Вингер Реала и сборной Бразилии Винисиус может остаться вне поля на несколько лет.

Бразильский нападающий интересуется не только футболом, но и бизнесом. Винисиус имеет доли в нескольких клубах, которые он приобрел через компанию, связанную с его ближайшим окружением.

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Как сообщает madriduniversal, бразильская фирма Tiberis Holding do Brasil обратилась в ФИФА, сославшись на нарушение этических правил, которые запрещают действующим игрокам владеть профессиональными клубами – непосредственно или косвенно – из-за рисков конфликта интересов. Сейчас руководящий орган рассматривает обращение.

Проблема возникла из-за участия Винисиуса через ALL Agenciamento Esportivo, компанию, которой руководит его отец и агент Тассило Соарес. Фирма покупает доли в профессиональных клубах, в частности в Athletic Club de São João del Rei, команде, которая недавно перешла в бразильскую Серию B. Tiberis, которой принадлежало 16,5% клуба, утверждает, что ей было отказано в праве преимущественной покупки, когда акции были проданы ALL.

Винисиус также связан с португальским клубом Алверка.

Напомним, что Михаил Мудрик отстранен от матчей из-за проблем с допинг-тестом. Если проба B подтвердит наличие запрещенных веществ, украинец будет дисквалифицирован.

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