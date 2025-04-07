"Винисиус Жуниор? Я с ним не разговаривал [после поражения от Валенсии], но прекрасно знаю, что он мог бы сыграть лучше. Завтра у него будет отличная игра. Пенальти? Мы об этом подумали и постараемся забить завтра. Критика команды? Я думаю о том, чтобы хорошо подготовиться к матчу. У нас есть соперник, который хорош во многих аспектах: прессинге, владении мячом... Арсенал хорошо готовится к своим соперникам, у него есть идентичность, и он хорошо её реализует.

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Думаем ли мы о победе в ЛЧ? Я думаю об этом, иначе меня бы здесь не было, и я размышлял бы уже об отпуске. Нужно попробовать, и если все пойдет хорошо, ты победишь, а если нет, ты подумаешь о следующем сезоне.

Игроки Реала устали от меня? Не знаю, возможно. Но самое главное, что самый главный человек [Флорентино Перес] не устал. Что может изменить динамику, так это то, что самый важный человек в этом клубе не устает.

Мы не можем думать о критике, когда у нас игра каждые три дня. Мы проанализировали ее, и теперь пришло время хорошо подготовиться к следующей. Это очень важные 90 минут, но не решающие, потому что на Бернабеу нас ждут ещё одни 90 минут.

Очень трудно всегда требовать 100% от игроков, это невозможно. У нас было много травм, и было трудно ротировать больше игроков, чем было необходимо в данный момент. На днях мы дали Асенсио отдохнуть, потому что он был истощен после игры с Реалом Сосьедад. Тем не менее, я думаю, что команда физически очень хороша, и что мы можем играть интенсивно.

Опыт участия в этом турнире очень важен. Знания означают, что вы не боитесь этих матчей, этого давления. Очень важно иметь этот опыт с игроками, которые играли в этих матчах много раз. И это помогает молодым игрокам.

Арсенал очень опасен при стандартах. Мы постараемся защищаться как можно лучше. Но мы также можем нанести урон со стандартов.

Артета проделывает фантастическую работу, я ценю то, что он сказал сегодня утром. Он вывел эту команду на вершину Европы. Таких команд не так много", – цитирует Анчелотти Marca.

Матч Арсенал – Реал состоится во вторник, 8 апреля. Начало – в 22:00 по Киеву.

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