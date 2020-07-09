Винисиус провалил тест на COVID-19 – бразильца временно отстранили

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан сообщил о возможном инфицировании коронавирусом нападающего "галактикос" Жуниора Винисиуса.

"Врач сообщил мне, что тест показал отклонения от нормы. Мы провели повторную проверку и скоро узнаем результат. Иногда тесты дают сбой, такое случается.

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Как и всегда в таких ситуациях, игрок не может тренироваться. Надеюсь, Винисиус здоров и сможет вернуться к тренировкам уже в ближайшее время", – цитирует Зидана издание Marca.

Винисиус, как и остальные игроки Реала, прошел тест на коронавирус за 48 часов до матча против Алавеса. Его результат вызвал беспокойство у врачей и процедуру пришлось повторить. У 20-летнего форварда нет никаких симптомов коронавируса, однако бразилец пока находится в собственном доме.

К слову, ранее на самоизоляцию ушел его партнер по атаке Лука Йович, поскольку тест его товарища на COVID-19 показал положительный результат.

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