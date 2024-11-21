Футболисты и футболистки чемпионата Испании проголосовали за лучшего игрока Ла Лиги прошлого сезона. Как информирует AS, наибольшее количество голосов набрали Джуд Беллингем (Реал) и Каролина Хансен (Барселона). Они будут награждены в следующий понедельник на гала-концерте AFE Awards, который пройдет в Лас-Вентасе (Мадрид).

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Таким образом, Беллингем отобрал у Винисиуса Жуниора звание лучшего игрока Ла Лиги – ранее именно бразильский вингер выиграл в этом голосовании.

Отметим, что Каролина Хансен выступает за женскую команду Барселоны на позиции вингера.

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