Винисиус проиграл 50 евро из-за пари с Мамардашвили насчет пенальти – звезда Реала не отдал деньги голкиперу Валенсии
Голкипер Валенсии Гиорги Мамардашвили рассказал подробности пари с вингером Реала Винисиусом.
В матче "летучих мышей" и "сливочных" на 13 минуте судья назначил пенальти за фол на Мбаппе. К отметке подошел Винисиус, но не забил. Перед тем, как бразилец собирался пробить, голкипер Валенсии Мамардашвили обменялся несколькими словами с вингером.
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"Я поговорил с Винисиусом и выиграл у него 50 евро Как? Спросил его, хочет ли он сделать ставку в 50 евро, и он согласился. Я парировал его удар и выиграл. Он должен был заплатить мне после игры, но до сих пор не отдал. Ничего страшного", – цитирует Мамардашвили Marca.
Напомним, что Реал проиграл Валенсии со счетом 1:2. Мамардашвили стал одним из героев встречи, сделав восемь сейвов.
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