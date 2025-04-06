В матче "летучих мышей" и "сливочных" на 13 минуте судья назначил пенальти за фол на Мбаппе. К отметке подошел Винисиус, но не забил. Перед тем, как бразилец собирался пробить, голкипер Валенсии Мамардашвили обменялся несколькими словами с вингером.

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"Я поговорил с Винисиусом и выиграл у него 50 евро Как? Спросил его, хочет ли он сделать ставку в 50 евро, и он согласился. Я парировал его удар и выиграл. Он должен был заплатить мне после игры, но до сих пор не отдал. Ничего страшного", – цитирует Мамардашвили Marca.

Напомним, что Реал проиграл Валенсии со счетом 1:2. Мамардашвили стал одним из героев встречи, сделав восемь сейвов.

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