Винисиус пожаловался на судейство в матчах Реала

Бразильский нападающий мадридского Реала Жуниор Винисиус поделился эмоциями после проигранного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:2).

"Физически мы не подсели. Габриэл Жезус нарушил правила перед тем, как забить, это очевидно. Судьи всегда относятся к нам одинаково.

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Например, в матче с Леванте Серхио Рамос получил желтую карточку за первый же фол! Это не нормально. Нас плохо судят. А мы ведь больше других выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Но это поражение не повлияет на нас. Мы проводим хороший сезон и будем готовы к Эль Класико", – цитирует Винисиуса издание Marca.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити 19-летний бразильский форвард отметился голевой передачей на Иско. Сам поединок закончился поражением "сливочных" со счетом 1:2.

Матч Реала и Барселоны состоится 1 марта на стадионе Сантьяго Бернабеу в 22:00.

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