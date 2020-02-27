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Винисиус пожаловался на судейство в матчах Реала

10:54 65 Читати українською
Винисиус пожаловался на судейство в матчах Реала
Жуниор Винисиус / Твиттер ФК Реал Мадрид

Бразильский нападающий мадридского Реала Жуниор Винисиус поделился эмоциями после проигранного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:2).

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

"Физически мы не подсели. Габриэл Жезус нарушил правила перед тем, как забить, это очевидно. Судьи всегда относятся к нам одинаково.

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Например, в матче с Леванте Серхио Рамос получил желтую карточку за первый же фол! Это не нормально. Нас плохо судят. А мы ведь больше других выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Но это поражение не повлияет на нас. Мы проводим хороший сезон и будем готовы к Эль Класико", – цитирует Винисиуса издание Marca.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити 19-летний бразильский форвард отметился голевой передачей на Иско. Сам поединок закончился поражением "сливочных" со счетом 1:2.

Матч Реала и Барселоны состоится 1 марта на стадионе Сантьяго Бернабеу в 22:00.

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