Одна из главных звезд мадридцев Винисиус Жуниор теперь имеет два гражданства.

В пятницу, 2 сентября, 22-летний бразилец присягнул на верность Конституции Испании и теперь имеет испанское гражданство, сообщает пресс-служба "бланкос" .

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Процедура обретения второго гражданства заняла у Винисиуса немало времени. Он проживает на Пиренеях с 2018-го, а два года назад сдал экзамен на знание испанского языка и общей культуры страны. Однако процедура затянулась.

Для Реала такой процесс является безоговорочным плюсом, ведь Винни освободил место в заявке для граждан стран, не входящих в ЕС. Так, в начале последнего трансферного окна "бланкос" хотели подписать Габриэла Жезуса, но не нашли места в заявке, поэтому форвард ушел в Арсенал, утверждает Marca .

Заметим, в Мадриде ожидают, что еще минимум два игрока в скором времени получат испанское гражданство. Речь идет о Родриго и Эдере Милитао, которые уже сдали необходимые тесты.