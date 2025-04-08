После многочисленных проблем в текущем сезоне Винисиус Жуниор детально размышляет над вариантом ухода из мадридского Реала. Последней каплей стал незабитый одиннадцатиметровый удар в ворота Валенсии и передача статуса штатного пенальтиста команды Киллиану Мбаппе. На бразильского игрока уже претендуют клубы из Саудовской Аравии, но Манчестер Юнайтед планирует опередить их в гонке за звезду, сообщает Fichajes.

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Единственным препятствием для подписания Винисиуса является то, что манкунианцы могут не попасть в Лигу чемпионов, ведь полностью провалили сезон в АПЛ. Правда, в случае победы в Лиге Европы подопечные Рубена Аморима все же получат пропуск в самый престижный еврокубковый турнир на следующий сезон.

Если все сложится так, как планирует руководство "красных дьяволов", уже летом Манчестер Юнайтед предложит за 24-летнего бразильца космические 200 миллионов евро, чем может побить трансферный рекорд АПЛ.

Добавим, что за манкунианцев в свое время выступал Криштиану Роналду, который является идолом Винисиуса, что может подтолкнуть звезду принять тяжелый вызов и попытаться вернуть Манчестер Юнайтед статус топ-команды Европы.

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