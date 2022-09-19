Вингер "сливочных" Винисиус в который раз пытался продемонстрировать свои актерские способности. Видео с его симуляцией разлетелось соцсетями.

В одном из эпизодов Винисиус вел борьбу за мяч с защитником Атлетико. Рейнилду Мандава корпусом оттеснил бразильца, после чего совершил небольшое движение локтем в сторону его лица.

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Небольшой контакт руки Мандавы и шеи Винисиуса был, но явно не таким, чтобы вингер Реала театрально схватился за лицо и упал, словно подкошенный. На тот момент у игрока Атлетико уже была желтая карточка – очевидно, что Винисиус стремился оставить "матрасников" вдесятером.

Правда, не совсем понятно, на что надеялся 22-летний бразилец в эпоху VAR, но арбитр и без помощи технологий не купился на актерскую игру. Впрочем, и сам Винисиус не получил желтую за пантомиму.

Напомним, матч Атлетико – Реал завершился победой команды Карло Анчелотти со счётом 2:1. За "сливочных" забивали Родриго и Вальверде, у "матрасников" ответил Эрмосо, который ударно вышел на замену – гол и две желтые карточки.

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Falta de respeto al fútbol, al rival, a sus compañeros, al público.

Las miserias de un niñato engreido al que se le aplaude todo lo que sea intentar humillar. Alimentar estas conductas denigra y fabrica " monstruos". pic.twitter.com/b8pjwNcN1j — José V. Madolell. MADO (@madodeley) September 18, 2022