toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ - ЦСКА СОФИЯ АЗ - МАРИУПОЛЬ

Винисиус отказался переходить в ПСЖ

15 августа 22:44 92 Читати українською
Винисиус отказался переходить в ПСЖ
Винисиус Жуниор / ФК Реал Мадрид

Форвард Реала Винисиус Жуниор стремится остаться в команде.

Винисиус Жуниор рассчитывает получить важную роль в команде Зинедина Зидана и не планирует этим летом покидать мадридский Реал, сообщает ESPN.

Вальверде: Я не обращаю внимания на слухи о Неймаре

ПСЖ хотел включить бразильца и Луку Модрича в переговоры с Реалом по Неймару, которого французы не хотят возвращать в Барселону.

Винисиус присоединился к Мадриду год назад и начинал сезон в Кастилье, после чего стал вызываться в основную команду.

Экономные гранды, рекорды середняков и самый дорогой защитник мира – главное из трансферного окна лета-2019 в АПЛ

blog_ava
"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛ
15 августа
1558
Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус Трансферы ПСЖ Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
43
мин
Атлетик
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук