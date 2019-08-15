Винисиус отказался переходить в ПСЖ

Форвард Реала Винисиус Жуниор стремится остаться в команде.

Винисиус Жуниор рассчитывает получить важную роль в команде Зинедина Зидана и не планирует этим летом покидать мадридский Реал, сообщает ESPN.

Вальверде: Я не обращаю внимания на слухи о Неймаре

ПСЖ хотел включить бразильца и Луку Модрича в переговоры с Реалом по Неймару, которого французы не хотят возвращать в Барселону.

Винисиус присоединился к Мадриду год назад и начинал сезон в Кастилье, после чего стал вызываться в основную команду.

Экономные гранды, рекорды середняков и самый дорогой защитник мира – главное из трансферного окна лета-2019 в АПЛ