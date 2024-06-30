Вингер сборной Бразилии Винисиус попытался показать бразильскую магию во время матча Копа Америка-2024 против Парагвая, но что-то пошло не так.

Во время матча на групповом этапе Копа Америка-2024 Винисиус решил попробовать трюк, которым неоднократно радовал болельщиков Неймар – радугу.

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Впрочем, получилось полное фиаско. Винисиус не попал по мячу, еще и выпустив его за пределы поля этой неуклюжей попыткой.

Добавим, что это не помешало Бразилии разгромно победить Парагвай (4:1). Винисиус же отметился дублем в том поединке.

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