Отсутствие игрового времени у бразильца напрямую связано с его действиями еще во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити, когда его оставили на скамейке запасных.

Реал настроен избавиться от Винисиуса и подписать новую бразильскую звезду

По информации AS, Зидан разозлился на Винисиуса из-за того, что тот смотрел в свой мобильный телефон вместо того, чтобы слушать предматчевую установку. Тогда наставник решил оставить вингера на скамейке запасных, предпочтя в стартовом составе Эдена Азара.

К слову, Винисиус провел 21 матч в составе Реала в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 3 ассиста.

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